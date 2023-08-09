英特尔官宣 Falcon Shores 2 AI 超算芯片：采用模块化设计、2026 年发布

IT之家 8 月 9 日消息，在英特尔最近的财报电话会议上，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 日前透露，该公司正在研发下一代 Falcon Shores AI 超算芯片，暂定名为 Falcon Shores 2，该芯片预计将于 2026 年发布。

据悉，Falcon Shores 2 芯片将继承第一代 Falcon Shores 芯片的设计理念，专为人工智能和超级计算而设计，Falcon Shores 2 芯片将一脉相承上一代的模块化设计，可结合 GPU、AI 加速器和第三方 CPU 使用。

▲ 图源 hpcwire

外媒 hpcwire 表示，英特尔选择在 2026 年发布 Falcon Shores 2 芯片可能是其为了正面应对 AMD 和英伟达等竞争对手做出的举动。

除了 Falcon Shores 2 芯片之外，Pat Gelsinger 还提到了即将推出的人工智能芯片 Gaudi，其中 Gaudi2 已经开始销售，而 Gaudi3 则正在开发中。

不过IT之家发现，Pat Gelsinger 并没有透露有关 Falcon Shores 2 的相应技术细节，预计这些内容将在下月举行的英特尔创新开发者展会上披露。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。