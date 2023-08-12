性能最高损失 39%，英特尔 Downfall 缓解补丁测试报告出炉

IT之家 8 月 12 日消息，根据国外科技媒体 phoronix 公布的初步测试报告，在部署英特尔 Downfall 缓解补丁之后，性能最高可损失 39%。

该媒体评估了英特尔至强 Platinum 8380（Ice Lake）、至强 Gold 6226R（Cascade Lake），以及消费级酷睿 i7-1165G7（Tiger）三款处理器，评测部署缓解补丁前后的性能差异。

图源：Christian Wiediger / unsplash.com

经过英特尔 Neural Magic DeepSparse 1.5、腾讯 NCNN AI 平台、QMCPACK 系统测试之后，性能平均下降 17%。

其中英特尔至强 Gold 6226R 在 OSPRay 2.12 测试中，性能最高损失 33%；在 Neural Magic DeepSparse 1.5 测试中，性能最高损失 20%。

英特尔消费级酷睿 i7-1165G7 在 OpenVLK 1.3.1 测试中，性能下降 11%；在 OSPRay 2.12 测试中，性能下降 19% 到 39%。

除了 AI 和 HPC 场景会应用部署 AVX2 和 AVX-512 指令集之外，像视频编码等常规任务也会使用到上述指令集。

鉴于黑客利用该漏洞的成本比较高、且运行操作很复杂，因此消费者需要根据自身情况，来判断是否有必要安装该缓解补丁。

IT之家在此附上测试原文链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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