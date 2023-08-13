美初创改装公司推出基于特斯拉电机的经典保时捷 911 跑车，百公里加速不到 4 秒

IT之家 8 月 13 日消息，一家美国电动汽车改装初创公司 Sacrilege Motors 推出了一款基于 1992 年保时捷 911 跑车的电动汽车，将其原本的 6 缸汽油发动机换成了特斯拉 Model S 车型的电动机。

据介绍，该车计划在今年 8 月 20 日的蒙特雷汽车周上首发亮相。

这辆保时捷 911 原本的动力总成为 6 缸发动机 + 4 速自动变速箱，换装 Model S 电机之后，官方称该车可以产生约 373kW 的最大功率，峰值扭矩为 500N・m。同时，整车重量为 1450kg，相比原车增加了不到 100kg。得益于对重量的控制，该车百公里加速时间不到 4 秒。

此外，该车还配备了定制的 Penske 可调式减震器、Brembo 刹车卡钳，并使用了米其林轮胎。电池方面，该车电池容量为 62kWh，据称续航里程约为 320 公里。

另据IT之家此前报道，保时捷正计划逐步使其汽车阵容电动化，以便到 2030 年电动汽车占其销售额的 80%，并计划使其标志性的 911 成为唯一的燃油车型。

保时捷电子燃料团队负责人 Karl Dums 表示，该公司正计划将其紧凑型 SUV Macan 电动化，然后是 718 跑车，再之后是最畅销的卡宴。但占据 2022 年保时捷销量 13% 的 911 车型是个例外。

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