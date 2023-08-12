2025 电动款 MINI John Cooper Works 汽车路测照片曝光

IT之家 8 月 12 日消息，根据国外汽车媒体 carscoops 报道，MINI 汽车品牌正推进电气化进程，旗下的赛车品牌 JOHN COOPER WORKS（JCW）也将推出电动版本。

根据该媒体曝光的路测照片，2025 款电动版 MINI JCW 汽车采用了全新的保险杠和运动进气口，采用分体式设计以及单杠，整体看起来更有侵略性。

侧面轮廓与普通版车型基本保持一致，只是换上了双五辐式轮圈，此外加入了倾斜的车顶，预估会采用双色调撞色设计。

IT之家注：全新 MINI 纯电动的内饰将会继续采用标志性的圆形 OLED 中控屏，配备 9.4 英寸（240mm）的屏幕，采用无边框设计，运行基于安卓的 MINI Operating System 9 车机系统。

目前没有关于新车动力的相关信息，此前曝光全新 MINI COOPER SE 电机最大功率为 218 马力，预计 JCW 版本将会进一步提升性能表现，其续航里程预计为 300-400km。

消息称全新 MINI 纯电动有望在今年 9 月慕尼黑车展上首秀，随后 11 月开始国产并计划于 2024 年上市，而高性能 JCW 版本的传播节奏则预计会稍晚一些。

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