印尼拟放宽汽车制造商投资规则：2026 年，车企在当地需生产至少 40% 电动汽车

IT之家 8 月 12 日消息，据路透社 10 日报道，印度尼西亚政府近期准备放宽国外汽车制造商投资规则：再给车企两年时间，以获得这个东南亚最大汽车市场的电动汽车激励政策 —— 到 2026 年，汽车制造商需在印尼生产至少 40% 的电动汽车才有资格获得奖励。

该国工业部长 Agus Gumiwang Kartasasmita 在印度尼西亚国际车展期间表示，“我们为全球所有汽车制造商推出激励措施，而不是只针对某个品牌，这是为了吸引投资者。”

另据IT之家此前报道，长城汽车在印度尼西亚国际车展上宣布正式进军印尼市场，坦克 500 HEV、哈弗 H6 HEV、哈弗 JOLION HEV 以及欧拉好猫等多款车型亮相。

在这次车展上，哪吒汽车也官宣正式进入印尼市场，旗下三款车型哪吒 S、哪吒 U-II、哪吒 V 同时首发亮相。

当前印尼市场在售的中国品牌车型包括且不限于以下车型：五菱 Air EV（对应国内车型为五菱晴空）、五菱 Almaz Hybrid（对应国内车型为宝骏 530），以及比亚迪 ATTO3（对应国内车型为比亚迪元 PLUS）和纯电动大巴比亚迪 K9 等。该国希望到 2030 年，能够生产约 60 万辆电动汽车。

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