ChatGPT 自定义指令功能已向所有用户开放，可打造自己的专属聊天机器人

IT之家 8 月 13 日消息，ChatGPT 上个月推出了一个新功能，叫做自定义指令（Custom instructions）。这个功能可以让用户给机器人设置一些特定的规则和条件，来控制机器人的行为和输出。例如，用户可以指定机器人只能使用某种语言、只能回答某种类型的问题、只能生成某种格式的内容等等。

IT之家注意到，这个功能原本只对 ChatGPT Plus 付费用户开放，但是 ChatGPT 在 8 月 10 日宣布，自定义指令功能正对所有用户免费开放。这意味着任何人都可以使用这个功能来定制自己的聊天机器人，包括免费用户。

这一功能可以节省用户的时间，使他们不必每次与聊天机器人互动时都重新编写相同的指令提示。例如，用户可以要求 ChatGPT 将回答保持在特定的字符数，或者自定义回应的语气。OpenAI 还举了一个例子，如果教师使用 ChatGPT 来制定教案，通过自定义指令功能，就不再需要不断地重复他们是三年级的教师。

与此同时，使用这一功能的开发人员可以要求聊天机器人以他们偏好的语言提供回应，或者排除他们不想要的语言。

此外，OpenAI 指出，即使关闭聊天历史记录，现在也可以使用自定义指令功能。要使用自定义指令功能，首先点击用户名，然后选择“自定义指令”。

OpenAI 表示，该功能将很快在欧盟和英国推出。

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