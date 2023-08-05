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OpenAI ChatGPT Plus 用户默认由 GPT-3.5 升级为 GPT-4

2023/8/5 10:59:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，OpenAI 今天通过官方 X（推特）账号，宣布 ChatGPT 现在已经默认升级到 GPT-4 版本。

Generative Pre-trained Transformer 4 是由 OpenAI 创建的多模态大型语言模型，也是该公司训练的 AI 模型最新版本。

ChatGPT 此前一直默认在 GPT-3.5 版本上运行，意味着已经落后于微软的 Bing Chat。

IT之家在此附上 OpenAI 官方推文内容如下：

  • Prompt 示例：空白可能会让用户感到茫然。现在你开启新的聊天时，可以看到一些示例，帮助你开启对话。

  • 推荐回复：用户在聊天会话中，ChatGPT 会提供相关的问题，用户可以点击深入聊天。ChatGPT 现在会以建议的方式，继续展开和你的对话。

  • 默认启用 GPT-4：向 Plus 用户提供，ChatGPT 将记住您以前选择的模型-不再默认回到 GPT-3.5。

  • 上传多个文件：您现在可以要求 ChatGPT 分析数据并生成跨多个文件的见解。所有 Plus 用户都可以使用 Code Interpreter Beta。

  • 保持登录状态：不再每隔 2 周注销 1 次！你登录之后，会看到一个欢迎你的页面。

  • 键盘快捷键：使用快捷方式更快地工作，如（Ctrl）+ Shift + C 复制代码块。尝试（Ctrl）+ /查看完整列表。”

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关键词：OpenAIChatGPT

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