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香港岭南大学：已为全校购买 ChatGPT 3.5 许可证，将对师生提供相应培训

2023/8/3 18:35:24 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 3 日消息，据香港电台网站报道，香港岭南大学候任校长秦泗钊今天表示，香港岭南大学决定接受 AI 浪潮，并表示目前校方已为全校购买 ChatGPT 3.5 版本的许可证，同时将对教学人员和学生提供相应技术培训

秦泗钊介绍，香港岭南大学商学院在下学期的通识教育课程中，开设有关人工智慧生成内容（AIGC）的课程，岭南大学也将投入资源购置一系列 AIGC 许可证，而其他院系也会陆续跟进普及 AI 应用，任课教授们可自行决定学生何时可以在书面作业中使用 GPT 等 AI 工具。

此外，秦泗钊表示，参与相关课程的学生需要提交一份清单，交代他们在课业和论文中的哪些内容是由 GPT 创作的。同时教授也要求学生在清单中总结自己的思考和结论，确保学生能够从中得到自己的知识。

教育界已经逐渐将 AI 工具列入了教学过程中，IT之家早前曾报道，日本教育部在今年 6 月公布了一项指导方案，允许在小学、初中和高中有限度地使用 ChatGPT 类生成式人工智能

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关键词：OpenAIChatGPT香港 大学

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