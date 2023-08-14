2023 款惠普星 Book Pro 13 笔记本上架：960g 全镁铝合金机身，到手价 4999 元起

IT之家 8 月 14 日消息，2023 款惠普星 Book Pro 13 笔记本现已上架京东惠普官方旗舰店，首发价 4999 元起，提供 R5-7535U、R7-7735U 两款处理器可选。

商品页面显示，2023 款星 Book Pro 13 采用全镁铝合金机身，轻至 960g，薄至 16.9mm，提供月光银、陶瓷白、玫瑰金三款配色。该产品正面配备 13.3 英寸 2.5K 显示屏，屏幕比例为 16:10，亮度可达 400 尼特，支持 100% sRGB 高色域、DC 调光等。

2023 款星 Book Pro 13 搭载 R5 7535U 处理器，6nm 工艺，全新 Zen3 + 架构，采用 6 核 12 线程设计，基础频率为 2.9GHz，至高加速频率为 4.55GHz，可选择升级为 R7-7735U 处理器。此外，机内配备 16GB 6400MHZ LPDDR5 板载双通道以及 1TB SSD NVMe 高速固态硬盘。

续航方面，官方宣称 2023 款星 Book Pro 13 的标准电池续航达 11 小时，本地视频播放达 11.15 小时，线上视频播放为 9 小时。

其他方面，2023 款星 Book Pro 13 配备指纹识别、背光键盘、双阵列消噪麦克风以及 B&O 调校的双扬声器，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.3 等。

IT之家附 2023 款惠普星 Book Pro 13 笔记本售价：

R5-7535U 版首发价 4999 元

R7-7735U 版首发价 5399 元

以上产品将于 8 月 17 日正式发售。

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