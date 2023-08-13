消息称 AMD 将为笔记本电脑推出类似 RX 7900 GRE 显卡的 Navi31 GPU

IT之家 8 月 13 日消息，AMD 上个月推出了 AMD RX 7900 GRE 桌面显卡，国行定价 5299 元，这也是 AMD RX 7000 系列显卡中唯一一款在国内上市的公版型号。

根据 @金猪升级包 的说法，AMD 在移动平台也有一款类似的紧凑型 256b 封装的 Navi 31 XL 核心 GPU，而且实际规格可能比 GRE 还高。

如上图所示，AMD RX 7900 GRE 显卡采用了 AMD 最新的设计语言，三风扇散热，配备全尺寸背板，长度为 28cm，双 8pin 供电，显示输出接口除了 DP 和 HDMI 还有全功能 USB-C。

尽管与旗舰 Radeon RX 7900 系列的 Navi 31 XT / XTX 型号采用了相同的芯片，但 GRE 显卡禁用了两个无限缓存单元，因此封装更小。

IT之家整理 RX 7900GRE 规格如下：

这款显卡采用了 80CU 计算单元，拥有 5120 流处理器，加速频率最高可达 2245 MHz，拥有 80 个光线加速器，单精度计算性能为 46 TFLOPs，板卡功耗为 260 W。显存为 16GB 256bit GDDR6，无限缓存容量为 64MB。其主要特性和功能包括：

AMD RDNA 3 架构 – 配备采用了统一的光线追踪和 AI 加速器且经过重新设计的计算单元，以及第二代 AMD Infinity Cache（AMD 高速缓存）技术，AMD RDNA 3 架构可以为 AAA 和电竞游戏提供超快的游戏性能和极其流畅的游戏体验。

AMD Radiance Display 引擎 – 可以为特定型号的 DisplayPort 2.1 显示器和 HDMI 2.1a 显示器提供先进的支持以实现超高分辨率、超高刷新率的游戏和内容创作工作负载。它还具有 12 位 HDR 和完整的 REC2020 色域，可在高达 8K 的视频播放中实现令人难以置信的色彩精度。

超高清编码 – 其编码 / 解码媒体引擎可提供卓越的性能，凭借完整的 AV1 编码 / 解码支持、宽色域和高动态范围增强功能带来了全新多媒体体验。

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