宝骏云朵纯电汽车上市：360/460km 续航，售价 9.58 万元起

IT之家 8 月 10 日消息，在今日晚间的宝骏云朵“向云端”上市发布会上，宝骏云朵汽车正式上市，售价 9.58 万元起，IT之家汇总价格如下：

360 Plus 版本：95800 元

360 Pro 版本：103800 元

460 Pro 版本：115800 元

460 Max 版本：123800 元

宝骏云朵有 360 Plus、360 Pro、460 Pro 以及 460 Max 四款车型，提供暮云紫、云海白、烟云青三款配色，车身长宽高分别为 4295*1850*1652mm，轴距为 2700mm，车身结构采用 5 门 5 座设计。全系配备隐藏式门把手，除了 360 Plus 版手动控制外，其余三款均为电动控制。

内饰方面，宝骏云朵提供绿宝石和黑珍珠两款配色，配备 15.6 英寸悬浮智能中控屏以及电调主驾 / 副驾座椅。入门款 360 Plus 仅提供黑珍珠配色，配备 10.1 英寸悬浮智能中控屏以及手调主驾 / 副驾座椅。此外，宝骏云朵全系配备 8.8 英寸全液晶仪表屏，外后视镜支持电动调节 + 加热。

动力方面，宝骏云朵搭载磷酸铁锂电池，360 Plus、360 Pro 电池容量为 37.9kW・h，续航里程达 360km，充电功率为 3.3kW；460 Pro、460 Max 电池容量为 50.6 kW・h，续航里程为 460km, 充电功率为 6.6kW。宝骏云朵驱动电机最大功率为 100kW，最大扭矩 200 N・m，最高车速为 150km/h。

宝骏云朵底盘采用前麦弗逊式独立、后扭力梁式非独立悬挂系统，驱动方式采用前置前驱，360 系列轮毂采用钢车轮 + 轮毂装饰盖，460 系列轮毂采用铝合金车轮。

此外，宝骏云朵将于 10 月推出 460 灵犀版，搭载灵犀智驾技术。

IT之家附宝骏云朵详细配置图：

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