5W 分析法，彻底搞懂云计算

云计算是什么？云怎么会做计算呢？GO GO GO！文档君今日开课了，快上车！

不知道各位读者是不是和文档君一样，看到这个图的时候满眼都是乱码 ——“云计算 &%￥#￥无处不在 *%￥……% 共享 &%#￥（&”。

走进云计算

今天，文档君带来 5W 分析法，通过回答 5 个问题，让每一位读者都能搞懂云计算，走在信息时代的浪尖上。

1 个 W 直白理解“云”计算

WHY 为什么要叫云计算？

云，由水遇热升腾形成，既能移动的给我们带来阴凉，也能大量的汇聚在一起带来降雨。

而云计算的“云”其实就是一个巨大的资源池，实现了资源的可移动性和数据的大容量存储。

那“计算”就简单直白很多了，云计算为各种应用系统提供了计算能力和信息服务。

3 个 W 明白云计算具体内容

WHAT

云计算服务有什么？

云计算的各种服务类型从它的基本特性中就能一窥究竟：

按需自助服务 ：用户按需购买，需要多少购买多少，不需要了可以随时取消。

广泛网络访问服务 ：用户在任意位置使用各种终端都可以获取和使用服务。

资源池服务 ：资源池可服务多位用户，根据用户需求动态或重新分配不同的物理和虚拟资源。

快速可伸缩性服务 ：一台服务器可以虚拟成多台，对于用户而言，资源通常看起来是无限的。

可度量服务：云计算系统能够自动地控制、监控、优化、报告和取消资源的使用，为用户提供透明的使用情况统计和实时结算等服务。

那这些服务是怎么提供给我们的呢？

把 提供云计算服务的云服务商比作酒店 ：文档君想办个宴会，需要食物，怎么办呢？当然是带上软妹币、定好宴会的类型，找到想要的酒店，酒店就会为文档君准备桌椅板凳、锅灶、菜盆碗碟，为文档君的宴会提供所有的食物。

云服务商按使用量来收取的计算费用就可以比作结账：宴会结束了，按照使用的材料多少，文档君直接买单走人，也不需要收拾，酒店自己会回收。

WHERE

云计算资源在哪？

云计算的资源当然是放在云里，也就是资源池啦。

可是云计算有那么多资源，不可能都一股脑的放在资源池吧？肯定不会的，根据不同的部署模型，云计算的资源有不同的地方来存放。

跟随文档君看一下部署模型的区别吧：

公有云 ：放在一个公共的地方，随时付费随时使用，规模很大，但是安全性相对而言会低一些。Google Cloud、阿里云、腾讯云、百度云等都是公有云厂商。

私有云 ：企业根据自身需求部署的专有服务，既可以内部部署，也可以托管给外部云服务商，安全性高且体验较好。Vmware、深信服、华为云和青云等都是私有云厂商。

社区云 ：面向一个行业或者一个地理区域提供服务，一般是具有相似需求的组织共享共同的基础设施，例如政务云、金融云等。

混合云：融合了公有云和私有云优点，是近年来云计算的主要模式和发展方向，既省钱又安全。

WHO

什么人在使用云计算？

云计算听起来很高端，是只有相关工作人员在使用吗？不不不，我们每一个人都在使用云计算。比如各种办公会议软件、健康打卡、健康码、智能家居……

其实云计算非常的包容，为不同的需求人提供了不同的服务类型：

SaaS（软件即服务） ：需要随时随地的使用软件，又不想下载和安装的用户可以选择使用 SaaS 服务。像 Google Apps、微软 office365、金蝶等都是 SaaS 服务类型的典型代表。

PaaS（平台即服务） ：不想购买和部署服务器、操作系统、数据库和 web 中间件等资源，又想运行自己应用程序的用户，可以选择直接在 PaaS 上自由构建自己的应用程序。像 Google App Engine、微软 Azure 等都是 PaaS 服务类型的典型代表。

IaaS（基础设施即服务）：需要使用基础设施服务，包括服务器、存储和网络等，又不想构建一个数据中心提高成本的用户，可以使用 IaaS 服务。商业软件有亚马逊 AWS 和 Google CloudEngine，开源软件有 OpenStack 和 CloudFoundry 等。

1 个 W 讲出云计算未来

WHEN

云计算机遇在何时？

之前的云计算技术发展更关注自身产业链的完整，随着时间的推移，发展也接近饱和。

但是随着“东数西算”工程的正式启动，云计算作为其过程算力的关键载体，也迎来了新的发展机遇：

西部数据中心可以降低云计算的占地成本、电力成本。

数据中心集群建设，使得云计算产业链边长、规模变大。

整个“东数西算”工程扩大了云计算设施规模，使其可以提供更多的算力。

再大的云都需要承载他的一片天，“东数西算”工程为云计算提供了更广袤的天。

总结

总的来说，理解云计算只需要从基本特性、服务模型、部署模型三个方面下手，就足够清晰明了。如果记不住的话，文档君在这里为大家提供了一个简单的思维导图，请惠存~

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。