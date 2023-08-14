手机市场复苏不及预期，消息称高通清库存芯片大降价

IT之家 8 月 14 日消息，据台湾地区《经济日报》报道，手机市场复苏不如预期，业界传出，为刺激客户拉货意愿并加快出清库存，高通近期启动价格战，锁定中低端 5G 手机芯片，且降价幅度高达一至二成，预计高通这波降价措施将延续至第四季。若清库存速度不如预期，不排除再加大新一波降价力道。

据IT之家了解，高通过往都会在旧产品堆积超过一年后，才会开始启动价格战，这次不同于以往的是，在产品推出不到半年就开始大降价，除了新产品将问世之外，另一大主因就是消费性市场低迷至少将延续到年底。

业界分析，高通此次大规模降价，凸显中低端 5G 手机市场萎靡的窘境。

业界指出，高通在非苹中高端手机市场一直处于领先地位，因此本次降价聚焦在中低阶领域，希望通过加速清库存，以迎接 10 月中下旬开始陆续推出的全新一代骁龙系列手机芯片。

至于联发科是否会受到高通这次价格战影响，业界认为，联发科手机芯片出货量已跃居全球第一，加上联发科在今年第 2 季度后的新芯片开始转往中高阶市场，因此受影响程度不会如过往般剧烈。

据分析，这波消费性市场低迷走势可能延续到今年第四季度，明年才有机会全面好转，联发科、高通今年营运表现几乎都可确定将明显低于去年历史新高水准，最快要到 2024 年才有望重新回温。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。