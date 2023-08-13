消息称高通骁龙 7c+ Gen 3 的 Chromebook 项目夭折

IT之家 8 月 13 日消息，据 Chromeunboxed 报道，原本备受期待的搭载高通骁龙 7c + 第三代芯片的 Chromebook 项目已经被取消，这意味着我们将无法看到这款性能强劲、续航出色的 ARM 处理器在 Chromebook 上的表现。而另一方面，联发科 MT8188 芯片的 Chromebook 平板电脑项目则仍在稳步推进中，有望在不久后推出。

高通骁龙 7c + 第三代芯片于 2021 年 12 月发布，采用了 6nm 工艺制造，是第一款 6nm PC 处理器 (上代 8nm)，号称 CPU 单核、多核性能比上代分别提升最多 30％、60％，GPU 性能提升最多 70％。之前有多个开发板在开发过程中曝光，包括“Herobrine”、“Evoker”、“Zombie”、“Senor”、“Piglin”、“Hoglin”和“Villager”（IT之家注：所有骁龙 7c+ Gen 3 开发板均以我的世界角色命名）。然而，最近在 Chromium 代码库中出现了一些提交，显示这些开发板都已经被废弃，而且没有解释原因。

与此同时，联发科 MT8188 芯片的 Chromebook 平板电脑项目则在持续进行中。目前已知有一个名为“Geralt”的主要开发板在进行测试，还有可能有其他变种在开发中。

高通骁龙 7c + 第三代芯片的 Chromebook 项目的取消让人感到遗憾，ARM 处理器在 Chromebook 上还未展现出它们全部潜力，将出色的性能、续航和 Android 应用兼容性结合在一起。高通骁龙 7c 第二代芯片在联想 Chromebook Duet 3 和 Duet 5 等设备上已经表现出了很大的进步，所以外界本来期待看到下一代设备能够更上一层楼，现在看来可能不会实现了。

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