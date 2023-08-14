首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

消息称世嘉《女神异闻录 6》首发登陆包括 Xbox 平台，不再由 PS5 独占

2023/8/14 8:50:58 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 14 日消息，据外媒 Game-news24 周日报道，长期关注 Xbox 平台游戏的博主 Shpeshal 在其最新一期的 XboxEra 播客节目中表示，世嘉旗下 Atlus 新作《女神异闻录 6》将不是 PS5 的独占游戏，首发登陆平台同时包括 Xbox，但“不明确”是否会首发加入 XGP。

图片 1

另据爆料人士 MbKKssTBhz5 此前表示，Atlus 不会再重制《女神异闻录》之前的作品，需将所有精力放在《女神异闻录 6》的制作中。此外，目前《女神异闻录》系列游戏共有四款处于开发阶段，除了上文提到的《女神异闻录 6》之外，还有《女神异闻录 5X》《女神异闻录 Asa》以及一款“开发已久”的神秘格斗游戏。

IT之家注：MbKKssTBhz5 曾经准确爆料了《女神异闻录 5：战略版》和《女神异闻录 3：Reload》两部作品的相关信息

《女神异闻录 5》最初于 2016 年登陆索尼 PS3、PS4 平台，2019 年推出“皇家版”，2022 年登陆 Xbox、任天堂 Switch 和 PC 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：女神异闻录5女神异闻录6xboxps5

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用