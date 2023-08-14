消息称世嘉《女神异闻录 6》首发登陆包括 Xbox 平台，不再由 PS5 独占

IT之家 8 月 14 日消息，据外媒 Game-news24 周日报道，长期关注 Xbox 平台游戏的博主 Shpeshal 在其最新一期的 XboxEra 播客节目中表示，世嘉旗下 Atlus 新作《女神异闻录 6》将不是 PS5 的独占游戏，首发登陆平台同时包括 Xbox，但“不明确”是否会首发加入 XGP。

另据爆料人士 MbKKssTBhz5 此前表示，Atlus 不会再重制《女神异闻录》之前的作品，需将所有精力放在《女神异闻录 6》的制作中。此外，目前《女神异闻录》系列游戏共有四款处于开发阶段，除了上文提到的《女神异闻录 6》之外，还有《女神异闻录 5X》《女神异闻录 Asa》以及一款“开发已久”的神秘格斗游戏。

IT之家注：MbKKssTBhz5 曾经准确爆料了《女神异闻录 5：战略版》和《女神异闻录 3：Reload》两部作品的相关信息。

《女神异闻录 5》最初于 2016 年登陆索尼 PS3、PS4 平台，2019 年推出“皇家版”，2022 年登陆 Xbox、任天堂 Switch 和 PC 平台。

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