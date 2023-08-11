《博德之门 3》拉瑞安工作室：将“一视同仁”地为全平台带来游戏改进修复

IT之家 8 月 11 日消息，游戏《博德之门 3》在推出后受到了众多玩家们的好评，IT之家昨日曾报道，根据 Metacritic 网站的最新数据，《博德之门 3》目前已经超越《塞尔达传说：王国之泪》，成为截至目前“2023 年评分最高的新游戏”，而近期《博德之门 3》开发商拉瑞安工作室也在积极地处理粉丝们所反馈的问题。

▲ 图源 《博德之门 3》官方海报

▲ 图源 《博德之门 3》官方海报

不过因为《博德之门 3》游戏 PS5 版还尚未上线，有玩家群体担心目前拉瑞安工作室为 PC 平台游戏推送的修复补丁可能并不适用于主机版本。对此，拉瑞安发行总监 Michael Douse 回应 IGN 表示：

所有的改进和修复都将覆盖至 PS5 及其他版本中。

IGN 同时认为，这里的“其他版本”应该是还未公布推出日期的 Xbox 版《博德之门 3》，据悉，《博德之门 3》PS5 版将于今年 9 月 6 日发售，PC 版本已经于 8 月 3 日在 PC 平台上发售，目前拉瑞安工作室已经为《博德之门 3》 推出 2.1 版热修复补丁。

据悉， 2.1 版热修复补丁更新“主要修复了游戏在存档上的问题”，官方表示，因“存档文件体积过大”所导致的一系列问题现已得到解决，开发团队同时将玩家“故事”的存储数据库调整为无限大小。其次是重新启用了云存档功能。

此外，拉瑞安工作室还表示，随着《博德之门 3》 PS5 版发售日的临近，他们将尽快开启跨平台存档功能，当下开发团队正在努力制作下一版热修复补丁，预计会在不久之后发布，并将对游戏中的问题做进一步的修复。

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