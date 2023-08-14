阿里巴巴北京总部园区项目进展顺利：预计 10 月完工，12 月底交付

IT之家 8 月 14 日消息，IT之家从“北京朝阳”公众号获悉，阿里巴巴北京总部园区项目进展顺利，目前工程进入装饰装修阶段，预计 10 月份完工，12 月底竣工交付，2024 年初将有超过 1.9 万人入驻。

图源北京朝阳

“阿里巴巴北京总部办公园区定位为打造一个充满体验性、舒适性、交互性、时尚性的高科技全球科技型企业地标。”中建三局阿里巴巴项目运营相关负责人说道，在园区里，处处体现着交互性、舒适性以及绿色、开放。

目前，项目土建、机电、幕墙均处于收尾阶段，正在进行装饰面层安装、园林地形塑造、铺装等，同步施工园区内的规划 5 路、6 路、11 路以及电力、供水等配套设施。工程计划 10 月底完工，12 月底竣工交付。

阿里巴巴总部项目运营主要负责人表示，阿里巴巴北京总部办公园区建成后将作为阿里巴巴集团打造的“北京 + 杭州”双总部之一，引入阿里健康、数字媒体与娱乐等板块。

下一步，阿里巴巴集团还将启动北京总部办公园区二期建设，引入人工智能、AI 研究院等，与一期产业交相呼应，形成阿里巴巴扎根北京发展的大格局，助力朝阳区打造具有全国引领性的互联网 3.0 产业高地。

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