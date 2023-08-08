16+1T 版 2159 元：realme GT Neo5 SE 手机京东发车（第二代骁龙 7+）

realme 真我 GT Neo5 SE 手机于今年 4 月发布，16G+1T 版上市售价 2599 元。

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realme 真我 GT Neo5 SE 采用了纳米级光哑熔合工艺，一体式玻璃 DECO，厚 8.95mm，重 193.1g，拥有最终幻想、极影黑两款配色。

该机搭载高通骁龙 7+ Gen 2 处理器，全系标配 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存，采用 5500mAh+100W 充电方案，配有 SUPERVOOC S 电源管理芯片，首发搭载 AI 智慧节电引擎。

此外，realme 真我 GT Neo5 SE 采用 6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 屏，支持 144Hz 四档刷新率、2160Hz 超高频 PWM 调光、10bit 色深。

realme 真我 GT Neo5 SE 前置 16MP 镜头，后置 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。此外，该机配有红外遥控、X 轴线性马达、双频 GPS、杜比全景声双扬声器、屏下心率指纹、NFC。

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