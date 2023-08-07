realme 新机曝光：150W 快充 + 5200mAh 电池

IT之家 8 月 7 日消息，根据 @数码闲聊站 的说法，realme 真我暂时独占业界最领先的 150W 快充 + 5200mAh 电池以及 240W 快充 + 4600mAh 电池方案。

他还透露，一加也在开发 150W 功率以及大电流 UFCS 方案，只是首发机型的电池比较小。他表示，目前来看超百瓦快充方案会继续加电池容量，而 300W 级别秒充研发停滞中。

今年 2 月，国产手机品牌真我 realme 发布了支持 240W 快充的真我 GT Neo5 手机，配备 4600mAh 电池。此外，真我 GT Neo5 还有 150W 快充 + 5000mAh 电池的版本。

根据IT之家之前的爆料，即将发布的真我 GT 5 预计会提供 24GB+1TB 内存，以及两个续航版本，分别为 240W 快充 + 4600mAh 电池以及 150W 快充 + 5200mAh 电池。

@数码闲聊站 表示，该产品配备 6.74 英寸 1.5K“超窄”直屏，支持 144Hz 高刷以及 2160Hz PWM 调光，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素镜头 + 200 万像素镜头。

此外，其他方面，真我 GT 5 预计采用无屏幕塑料支架、塑料中框以及玻璃机身设计，机身重量为 205g ，厚度为 8.86mm，配备红外遥控和 X 轴线性马达。

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