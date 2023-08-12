Omedia：三星、 LG 占车用 OLED 屏幕市场近 93% 份额，京东方约占 7%

IT之家 8 月 12 日消息，市调机构 Omdia 近日发布 2022 年车用 OLED 屏幕市场报告和本年度市场预期。数据显示，2022 年车用 OLED 屏幕市占率分布如下：

LG Display：50%

三星：42.7%

京东方：7.3%

从数据可以看出，车用 OLED 屏幕市场仍然由三星和 LG 两家韩国企业占据“主导地位”，但来自中国的京东方已经逐渐发力，开始在市场上崭露头角。

Omdia 的报告中称，车用 OLED 屏幕起初由 LG 在 2019 年率先量产，两年后 LG 的市占率一度蹿升至 91.3%，而与此同时三星的市占率为 8.7%。

▲ 图源三星

随后，由于三星陆续拿下现代、奥迪、法拉利、宝马等车企订单，时间来到 2022 年，三星车用 OLED 屏幕市占率已出现明显上升，来到 42.7%。

Omdia 还上调了本年度车用 OLED 屏幕出货预期，继从此前的 89 万片上调至 114 万片之后，再度将出货预期上调至 148 万片，预估未来五年出货量年均增幅 45%，2026 年将突破 500 万片，2027 年突破 900 万片。

IT之家注：2021 年，中国企业在车用 OLED 领域没有市场份额。

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