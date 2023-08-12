加州理工学院就 11 亿美元专利纠纷案，有望与苹果、博通和解

IT之家 8 月 12 日消息，根据路透社报道，加州理工学院于本周四向美国联邦法院提交文件，就 Wi-Fi 芯片中的数据传输专利，有望和苹果、博通达成“潜在和解”。

这起事件最早可追溯到 2016 年，加州理工学院向洛杉矶联邦法院递交起诉书，正式起诉苹果和博通公司。

加州理工学院认为，数百万部使用博通 WiFi 芯片的 iPhone、iPad、Apple Watch 和其他设备侵犯了该高校持有的数据传输专利。

苹果是博通芯片的主要买家，双方在 2020 年 1 月达成了一项 150 亿美元的芯片供货协议，该协议将于 2023 年结束。博通估计，其收入的 20% 来自苹果。

2020 年，法庭命令苹果和博通分别向加州理工学院支付 8.378 亿美元和 2.702 亿美元的专利侵权赔偿金，共计 11 亿美元（IT之家备注：当前约 79.53 亿元人民币）。

不过在 2022 年，美国一家上诉法院推翻了这一裁决，并下令重新审理损害赔偿金的问题，认为“在法律上无法支持”原来裁定的赔偿金额。

原定于 2023 年 6 月开始的审判在今年 5 月份被无限期推迟。

加州理工学院在 8 月 10 日提交的文件中，明确表示博通已签署和解协议，目前苹果是否决定和解还有待观察。

报道称，所有各方要求于 8 月 18 日星期五之前提交一份联合状况报告。路透社尝试联系苹果、博通和加州理工学院，三者均拒绝置评。

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