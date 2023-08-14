只等大神出手，Nexus 网站《星空》Mod 页面上线

IT之家 8 月 14 日消息，众所周知，B 社的游戏对于 Mod 模组十分友好，《上古卷轴》《辐射》系列更是拥有庞大的 Mod 社区。

作为 B 社即将推出的力作，《星空》游戏自然延续了开放 Mod 的传统，知名游戏 Mod 社区 Nexus 网站现已上线了《星空》的页面，只等各路大神填充内容了。

值得一提的是，游戏总监 Todd Howard 曾表示，《星空》将是 Mod 的天堂：“为了让玩家能更容易制作 Mod，使其不仅仅是爱好而是职业，所以我们在 Mod 支持上尽了全力，期待每位玩家都能在《星空》中做些什么。”

《星空》将于 9 月 6 日登陆 PC 和 Xbox Series X / S 平台，首发加入 XGP 订阅。IT之家小伙伴发现，目前 Xbox App 启动加载背景已改为《星空》，算是对游戏发售前的预热。

据IT之家此前报道，在 6 月早些时候的 Xbox 游戏发布会上，B 社公开了《星空》的最新实机演示以及 45 分钟玩法深入解析，《星空》将在 Xbox Series X 主机上以 4K / 30 帧运行，在 Xbox Series S 上以 1440P / 30 帧运行，也引发了不少玩家的吐槽。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。