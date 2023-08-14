首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

TechInsights：今年 Q2 中国超美国成苹果 iPhone 出货量最大单一市场，印度全球第五

2023/8/14 14:08:05 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 西窗旧事华南吴彦祖乌蝇哥的左手 的线索投递！

IT之家 8 月 14 日消息，调研机构 TechInsights 今日发布 2023 年 Q2（第二季度，下同）苹果 iPhone 全球出货量报告。从总量来看，当季 iPhone 系列机型全球出货量 4310 万部，同比下降 9.3%，占全球市场份额 16.0%，这也是苹果过去 8 年（IT之家注：2016-2023 年）Q2 最大的同比降幅

图片 1

▲ 图源 TechInsights

而收入方面，苹果依旧保持领先 —— 为三星智能手机的 2.75 倍。

全球五大 iPhone 单一市场依次为中国、美国、日本、英国和印度。值得一提的是，这也是中国在该季度首次超过美国，成为 iPhone 出货量最大的单一市场。

另外，印度于该季度成为苹果的第五大市场，同时也是苹果在销售、制造方面的重要战略市场 —— 该季度当地出货量同比增幅超 50%。

该机构同时做出预测，今年 Q3、Q4 季度苹果 iPhone 的平均售价将进一步提高，因为 iPhone 15 Pro 机型将采用窄边框 LIPO 技术及钛合金材料，使价格相比于以往机型更加昂贵

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：iPhoneTechInsights

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用