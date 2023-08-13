消息称苹果 iPhone SE 4 手机将采用 USB-C、Face ID 等配置

IT之家 8 月 13 日消息，据爆料者“ Unknownz21 ”称，第四代 iPhone SE 将配备 iPhone 15 Pro 同款风格的多功能操作按钮，以及其他一些新特性，例如 Type-C 接口。

他称 iPhone SE 4“实际上是 iPhone 14 的衍生品”，这与苹果分析师郭明錤等人的分析报告相呼应。

在他最新的推文（或 X 文）中，Unknownz21 提供了有关苹果第四代 iPhone SE 的一些新细节，并重申该机将采用基于 iPhone 14 的设计。

据称，该机将配备 USB-C 接口，这也是第一代脱离 Lightning 接口的 iPhone SE。据称，它还将配备 Face ID 技术，这也扼杀了之前有关“iPhone SE 可能保留 Touch ID 按键”的期望。

最有趣的是，爆料者声称该机将配备像 iPhone 15 Pro / Pro Max / Ultra 一样的多功能按键。根据之前的各种消息，苹果 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 不会提供该配置（IT之家：iPhone SE 4 可能比 iPhone 15 系列晚一年半发布，而 iPhone 16 系列还不确定是否升级该系列按键）。

除此之外，第四代苹果 iPhone SE 也将像当前型号一样保留单个后置摄像头配置，也就是维持大家之前经常吹捧的单摄方案。

本周早些时候有报道称，天马等国内 OLED 面板大厂正在争取苹果 iPhone SE 4 AMOLED 面板订单，天马有机会成为 iPhone SE 4 二级供应商，这将是对现有 LCD 机型的重大升级。

不出意外的话，下一代 iPhone SE 也将会是首批搭载苹果定制 5G 调制解调器的手机之一，但大量消息来源都表明该机至少要等到 2025 年才会上市。

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