小米 Redmi K60 至尊版手机“晴雪”配色公布：陶瓷质感纯白后盖，今晚 7 点发布

IT之家 8 月 14 日消息，2023 雷军年度演讲暨小米新品发布会将于今晚 7 点举行，Redmi K60 至尊版手机第三款配色“晴雪”现已公布。

从预热海报上看，Redmi K60 至尊版“晴雪”配色采用纯白后盖设计，据称有“陶瓷质感”。该机采用左上角黑色镜头模组，在模组的右侧还有一个倒角设计，搭载 50MP 主摄，手机中框则采用与另外两款配色不同的金色中框。

目前，Redmi K60 至尊版手机的三款配色外观均已公布，分别为影青、晴雪以及黑色（IT之家注：黑色款官方名称未公布），均采用一体金属 DECO，影青、晴雪为陶瓷质感机身，黑色款为碳纤维纹理机身。

关于 Redmi K60 至尊版手机的产品配置，小米已经进行了多次预热。IT之家汇总如下：

天玑 9200 + 处理器，提供 24GB+1TB 版本

第二代“1.5K 旗舰直屏”，采用 TCL 华星 C7 发光材料，亮度达 2600nit

索尼 IMX800 大底镜头，支持 OIS + EIS 双重防抖

电池容量为 5000mAh，支持 120W 有线快充

IP68 级防尘防水

国产 PPP 北斗高精度定位

配备 NFC、X 轴马达、立体声双扬、红外遥控等

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