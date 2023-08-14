首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机预热：后盖采用龙鳞纤维，抗冲击强度较玻璃提升 36 倍

2023/8/14 12:26:33 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途風見暉一华南吴彦祖X42Real_侯靖哲 的线索投递！

IT之家 8 月 14 日消息，2023 雷军年度演讲暨小米新品发布会将于今晚 7 点正式举行，小米对新品的预热也进入了冲刺阶段，小米 MIX Fold 3 折叠屏后盖材质现已公布。

图片 2

▲ 图源小米官博

据官方介绍，小米 MIX Fold 3 折叠屏后盖采用“小米龙鳞纤维”，让轻薄与强韧可以兼得。该材质为全新“陶瓷纤维”+“芳纶纤维”打造的复合纤维材料，150℃ 高温、高压下复合成型，官方宣称“抗冲击强度较玻璃提升 36 倍”。

预热海报还显示，小米龙鳞纤维具有高韧性、高强度、抗冲击、抗穿刺等特点，号称“一根头发丝粗细的陶瓷纤维，可拉伸 1.15kg 不断裂”。

另外，在今天的预热中，小米还宣布电影《流浪地球》系列导演郭帆来到了小米机器人实验室，但并未公布双方合作项目。

IT之家汇总小米 MIX Fold 3 折叠屏手机已公布配置：

  • 骁龙 8 Gen 2 处理器领先版

  • 8.03 英寸 2K 内屏，双 E6 屏幕，峰值亮度达到 2600nit

  • 小米澎湃电池 + 小米澎湃芯片，

  • 徕卡光学四摄五焦段，3.2X 长焦和 5X 潜望式长焦

  • 小米龙骨转轴搭配 UTG 超柔性玻璃

  • 45°-135° 大角度自由悬停

  • 对称式扬声器

  • 50W 无线充

图片 4

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米 MIX Fold 3小米折叠屏手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用