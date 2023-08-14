宝可梦官方致歉玩家“保速度不保质量”质疑，将在保证发售节奏同时提高游戏质量

IT之家 8 月 14 日消息，自 2018 年的游戏《宝可梦 Let's Go! 皮卡丘 & 伊布》发售以来，5 年内宝可梦公司（Pokémon Company）推出了五部宝可梦作品，近乎每年一款新作。

近日上市的宝可梦新作《宝可梦：朱/ 紫》在销量上有着亮眼的成绩，但游戏本身存在不少 Bug，许多粉丝就此担心宝可梦公司“是否会因为游戏开发周期的缩短而影响作品本身的质量”。

▲ 《宝可梦：朱/ 紫》游戏海报

外媒 ComicBook 于近期举办的宝可梦世界锦标赛上向宝可梦公司提出了“公司对于《宝可梦》新作的发售是否有着固定的日程安排”这一问题。

对此宝可梦公司高管宇都宮崇人表示：“我们过去以这样的节奏发布（宝可梦新作） 是为了粉丝们能够一直获得全新的游戏体验，当然未来公司也打算如此继续下去。不过鉴于开发环境的变化，我们也正在就如何保持上市周期的同时创造出更高质量的产品进行讨论。”

宝可梦公司官方其实也曾在去年 12 月，在为游戏推出更新时，已经对《宝可梦：朱 / 紫》所出现的各种 Bug 致歉，并承诺会继续改进游戏。

IT之家同时发现，官方同时表示《宝可梦：朱 / 紫》几款 DLC 的上市周期不变，宝可梦官方近日还发布了《宝可梦：朱 / 紫》DLC“零之秘宝”的中文介绍视频，其中包括游戏的一些最新情报：

▲ 《宝可梦：朱/ 紫》“零之秘宝”DLC 宣传视频，视频由 IGN 中国提供

历代的搭档宝可梦将在“后篇：蓝之圆盘”中齐聚一堂，同时公布了它们“太晶化”的样子。

悖谬宝可梦“铁头壳”（钢 / 超能力属性，可学新招式“迅子利刃”） 和“猛雷鼓”（电 / 龙属性，可学习新招式“迅雷”）亮相。

新招式“快手还击”（若对方使用先制攻击则可发动令其畏缩的反击）“精神噪音”（造成伤害并使对手陷入无法回复状态）。

第十九种太晶属性发现。

▲ 《宝可梦：朱/ 紫》“零之秘宝”DLC 海报

据悉，该“零之秘宝”DLC 前篇将于今年 9 月 13 日推出，宝可梦公司并没有给出游戏后篇的具体上线时间，官方仅表示后篇 DLC“将在 2023 年冬季之后发布”。

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