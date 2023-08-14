开发商分析游戏《堕落之主》技术细节，借助虚幻 5 引擎工具改善光照

IT之家 8 月 14 日消息，《堕落之主》是一款暗黑风格的 RPG 游戏，IT之家早前曾报道，IGN 此前放出了该游戏的演示视频，展示了在游戏中，对战两位 BOSS 的场景。日前游戏开发商分享了该游戏的更多技术信息。

据创意总监 Cezar Virtosu 和监制 Saul Gascon 透露，《堕落之主》立项之初时只有虚幻 5 引擎预发布版本，但开发团队为了始终确保游戏兼容性，在虚幻 5 引擎正式发布后，立刻将素材无缝套入游戏中，所以《堕落之主》可以充分利用虚幻 5 引擎的技术，特别是动态全局光照解决方案 Lumen 和虛拟化几何技术 Nanite，Lumen 技术使光照变得“实时化”，不再让游戏需要光照贴图，而 Nanite 技术则提升了游戏中的细节和质量。

▲ 图源 《堕落之主》官方海报

此外，游戏开发商还表示，游戏在 PS5 和 Xbox Series X|S 平台上都提供了性能和画质模式，性能模式以 1080p / 60FPS 运行，画质模式则以 2K / 30FPS 运行。

据悉，《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅。在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神 Adyr 终于被打败，游戏将于 10 月 13 日发售，登陆 PS5、Xbox Series 及 PC 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。