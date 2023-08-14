消息称特斯拉 FSD 测试版已向国内用户推送，初期以“影子模式”收集数据

IT之家 8 月 14 日消息，推特博主 Tesla China Analyst 近日透露，特斯拉“自动驾驶完全体”FSD 测试版已经向中国区用户推送，初期将以“影子模式”收集数据，在完成相关可行性的验证之后将逐步启动小规模试用。

而在更早之前，这位博主发文表示特斯拉在中国于 8 月 9 日推送了最新的系统更新，其中包含“征得用户同意后，允许 Autopilot 自动辅助驾驶分析和改进”。在他看来，这意味着 FSD 有望“很快”入华。

另据IT之家此前报道，特斯拉 CEO 马斯克曾声称，特斯拉目前正开发“FSD 人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。

马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即 L4、L5 级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。

马斯克表示，“车辆控制”是特斯拉 FSD AI 拼图上的最后一块拼图，这将使原始 FSD 中 30 万行以上的 C++ 控制代码，减少约 2 个数量级。

而需要注意的是，目前国内已有多家车企宣布面对特斯拉 FSD 可以保持“遥遥领先”。如华为余承东高调宣称自家的 ADS 2.0“和新势力、特斯拉相比，我们遥遥领先”、时任小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙受访时表示“特斯拉过来我们一定不怕”等。

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