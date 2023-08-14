万代南梦宫确认将参加 9 月 21 日的 2023 东京电玩展，《铁拳 8》《蓝色协议》等游戏参展

IT之家 8 月 14 日消息，万代南梦宫官方上线了 TGS 特别网站，宣布将参加 9 月 21 日举行的 2023 东京电玩展（TGS 2023），首批参展游戏包括《铁拳 8》《偶像大师 闪耀色彩 Song for Prism》和《蓝色协议》，更多参展作品和展台信息等内容将在 8 月下旬公布。

参考IT之家此前报道，《铁拳 8》已于上个月开启多平台封测，涵盖 PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam）。

本作基于虚幻引擎 5 打造，相比前作《铁拳 7》在画面方面有着前所未有的提升，将着重于三岛一八与风间仁之间的父子对决。

偶像大师系列新作《偶像大师闪耀色彩 Song for Prism》是一款音游，日前通过 iOS 与 Android 平台进行了 Demo 测试，吸引超过 8000 名玩家申请参与。

据介绍，本作的登场人物包含 2023 年 4 月 2 日加入的斑鸠ルカ，隶属于 283 Production 的所有偶像皆会登场。本次试玩除了接触 “illumination STARS” 与 “L'Antica” 等 8 人的偶像育成过程，同时还看到 “放学后顶点女孩” 与 “ALSTROEMERIA” 的 8 名偶像成员以支援角色（サポートキャラ）的方式登场，初步掌握了 16 名的登场角色。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。