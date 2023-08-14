微软公布《极限竞速 8》更多游戏细节：恶意犯规取消比赛资格、车辆购买难度降低、暂不提供 AI 对战模式

IT之家 8 月 14 日消息，微软旗下 Turn 10 Studios 今日公布了新作《极限竞速 8》中的更多游戏细节，并披露了“多人赛”相关内容，IT之家整理汇总相关消息如下：

1.《极限竞速 8》 将拥有实时的、基于现实世界时间的预定义实时事件模式。

2.如同现实生活中的赛车赛事一样，游戏中的多人游戏部分将拥有“公开练习赛”和“排位赛”。

3.得益于“机器学习算法演进”，玩家若进行“故意碰撞对手”、“蹭墙”等数千种违规行为将会得到处罚甚至被取消比赛资格。

4.多人游戏中的配对会考虑到车手级别及之前驾驶安全级别，也就是说在公开赛中如果多次恶意犯规或冲撞他人，那么在之后的比赛中也将匹配到相同驾驶风格的对手。

5.玩家建立私人房间时可以自定义“天气”、“赛道状况”、“惩罚力度”等。

6.游戏大幅度降低了车辆购买难度，但依然保证玩家在获取新车时具有挑战性。

7.游戏中内置了一系列汽车升级系统。

8.游戏的“时间挑战模式”将在发布时推出，玩家可以尝试打造一辆自己喜欢的汽车，并尝试挑战最快速度。

此外，开发商还宣布《极限竞速 8》上市时将不会提供“分屏多人游戏”、“多人游戏”、以及“观看 AI 比赛观战”等模式。

对此，创意总监 Chris Esaki 也给出了这么做的理由：

工作室已在新的图形功能和游戏渲染引擎上投入了大量的人力物力，所以“分屏确实很难实现”。至于多人比赛中没有“观众模式”或“ AI 赛车手”，则是因为这违背了工作室的目标，让一众真人玩家观看 AI 比赛显然不是 Turn 10 Studios 所追求的。

不过目前 Turn 10 Studios 尚未透露，《极限竞速 8》上市后是否还会将以上功能加入游戏。

▲ 图源 Turn 10 Studios

▲ 图源 Turn 10 Studios

《极限竞速 8（Forza Motorsport 8）》将于今年 10 月 10 日发布，目前已上线 Steam，国区标准版售 298 元，豪华版售 348 元（含完整游戏、VIP 资格、通行证和迎新礼包），高级版售 398 元（含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包）。

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