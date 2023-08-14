铭瑄推出新款 B760M 主板：支持 XMP 内存超频至 8000MHz+，829 元

IT之家 8 月 14 日消息，铭瑄 MS-终结者 B760M GKD5 主板现已上架并开启预约，首发价 829 元。

这款主板采用 MATX 板型，尺寸 245×245mm，依然是 8+1+1 相供电，整合 50A Dr.Mos，优化双槽内存，支持 XMP8000（OC），前置 20Gbps 的 Type-C 接口，支持 USB3.2 Gen2x2。

这款主板采用了 LGA 1700 插槽，支持英特尔 12、13代酷睿处理器（预计也会支持 14 代），支持双通道 DDR5 内存。

它还配备了瑞昱 ALC897 声卡以及 8125 网卡，还有 RT3628AE PWM 主控，预留 M.2 无线网卡接口（支持 CNVI 协议），还有 3 个满速 PCIe 4.0 ×4 的 M.2 固态硬盘插槽。

接口方面，它提供了次时代的前置 USB3.2 Gen2x2 Type-C 接口，理论传输速度可达 20Gbps；内置 25G 速率网卡，提供 1 组 USB3.2 Gen1 (5Gbps) 前置接口以及 1 组 USB 2.0 接口，还提供了 4 个 SATA 3.0 接口、HDMI 以及 DP 视频接口。

这款主板目前已经上架京东商城，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看详情。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。