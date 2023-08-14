B 社主管回应玩家对《星空》游戏内容的担忧，称“开发团队知道现在该做什么”

IT之家 8 月 14 日消息，B 社游戏《星空》近来受到各路媒体关注，大红大紫到了“出圈地步”，因此招致了外界部分玩家的不满，认为“雷作”的可能性偏大。

日前有玩家在 X 平台直接询问 B 社发行主管 Pete Hines 《星空》，质疑《星空》是否已经制作完成，何时可以开启预载。

对此，Pete Hines 告诉玩家不需要担心，“B 社有一个很棒的团队，他们完全知道现在该做什么”。

▲ 图源 Pete Hines 在 X 平台发布的贴文

此前亚马逊商店显示《星空》Xbox 版将在 8 月 9 日开启预载，体积达 125 GB，IT之家认为鉴于 B 社此前游戏的开发经验，本作在游戏性方面，应当还会继续《上古卷轴》、《辐射》两作的传统风格，因此“游戏性”方面应当不会有所缺憾。

不过考虑到 B 社《辐射 4》、《辐射 76》因剧情薄弱“未能合乎前作标准”受到玩家群体批判，且游戏上市时遇到了不少 Bug，所以《星空》游戏上市初期，剧情向玩家还是尽量还是以观望为好，避免遇到《无人深空》式的口碑问题。

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