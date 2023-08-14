鸿海董事长刘扬伟：在印度投资数十亿美元“只是开始”

IT之家 8 月 14 日消息，8 月 3 日，富士康宣布将在印度卡纳塔克邦投资 6 亿美元（IT之家备注：当前约 43.14 亿元人民币），分别建立 iPhone 外壳零部件和芯片制造设备的生产基地。

除此之外，印度泰米尔纳德邦也宣布，富士康将投资 1.94 亿美元（当前约 14.08 亿元人民币）建立一个新的电子元件制造设施，创造 6000 个就业岗位。

鸿海今天公布了最新的 2023 二季度财报，鸿海集团董事长刘扬伟在法说会上在回答有关印度设厂计划的提问时表示，如果计划能够完整实施，在印度数十亿美元的投资规模“只是个开始”。

鸿海董事长刘扬伟指出，下半年进入传统旺季，市场恢复力度仍待观察，个人电脑产业恢复缓慢，预计下半年开始复苏。不过人工智能（AI）服务器仍可以强劲增长，云服务提供商的需求仍可增长，但云端其它类产品未见起色。

鸿海第二季度营收 1.31 万亿新台币（当前约 2986.8 亿元人民币），市场预测为 1.34 万亿新台币；净利润 330 亿元新台币（当前约 75.24 亿元人民币），同比下降 1%，预估 259.3 亿元新台币；营业利润 309 亿新台币，市场预估 332.4 亿新台币。

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