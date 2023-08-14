全国智慧广电乡村工程试点县（市、区）名单公布，31 地入选

IT之家 8 月 14 日消息，国家广播电视总局今日公布了全国智慧广电乡村工程试点县（市、区）名单，同意在河北省宁晋县等 31 个县（市、区）开展智慧广电乡村工程试点（以下简称“试点地区”），试点期为自批复之日起至 2024 年 12 月止。

官方公告称，试点地区要按照广电总局《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》（广电发〔2022〕1 号）要求，结合本地实际，全面提升乡村广播电视数字化、网络化、智能化水平，积极推进智慧广电全面融入乡村振兴战略，更好服务文化强国、数字中国和网络强国建设。

IT之家汇总试点地区名单如下：

《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》指出，其发展目标为：

到 2025 年，智慧广电乡村服务能力大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量。广大农村地区新一代信息技术加快应用，新业态新模式新场景得到广泛拓展，基本实现广播电视由功能型向智慧型转变。移动优先战略取得重要突破，基本实现由“户户通”向“人人通”升级发展。智慧广电公共服务优质高效、普惠便捷，基本实现城乡广播电视基本公共服务均等化。

具体来看，《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》提出的主要任务包括：

加快推广高清超高清、沉浸式、互动、VR / AR / MR 等高新视听产品和服务，促进新兴内容产业发展。继续推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，推动农村有线电视网络数字化转型和光纤化、IP 化改造，促进资源向基层下沉、向乡村延伸，提升技术承载和综合服务能力。巩固县级广播电视制播能力建设工程成果，加快实施智慧广电固边工程、“三区三州”市级广电融合提升工程、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目和老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程，提升乡村广播电视制作播出和传输覆盖能力，推广普及智能型、移动型终端，推动智慧广电进村入户到人。

深入推进 “智慧广电 + 公共服务”，积极开展智慧广电 + 公共文化、教育、医疗、养老等服务。主动融入国家文化数字化战略，积极参与文化大数据体系建设。通过直播卫星、有线电视、广电 5G 等方式服务乡村教育，积极开发场景式、体验式、互动式线上教学。推动智慧广电服务基层医疗，为群众提供可视化在线健康咨询、健康管理等医疗服务。积极参与养老助残事业发展。

大力宣传乡村产业振兴生动实践，推广乡村振兴先进经验，为乡村振兴提供智力支持。更好发挥广播电视和网络视听文艺作品宣传推广效应，促进特色乡村、特色产业、特色农产品加快发展。鼓励广播电视相关机构建设电商服务平台、发展平台经济，推广“公益广告、节目 + 消费帮扶”“短视频、直播 + 消费帮扶”等模式，打造直播带货活动品牌。通过技术和服务支撑，积极参与农业农村和重要农产品信息化建设，参与乡村物流建设。积极创造条件，促进视听产业、数字经济在乡村加快发展。

大力宣传绿色低碳生产生活方式，推动智慧广电服务乡村人居环境改善和生态保护。围绕农村生活垃圾和村容村貌治理，为房屋、道路、河道、特色景观等农村公共生活空间提供视频监测、广播宣传等服务。围绕农村饮用水水源水质监测与保护，为区域内河流、湖泊、地下水等饮用水情况以及农村生活污水处理设施运行提供数据采集、智能感知、智能预警等服务。探索智慧广电在森林防火、水利监测、气象预警、环境监测等领域的可视化、远程化场景应用。