公安部交管局：便利农村群众申领驾照车牌证，推进业务向县级下放

IT之家 8 月 14 日消息，公安部交通管理局今日发布公告，近日，公安部推出公安机关服务保障高质量发展若干措施。为切实落实好方便农村群众申办交管牌证服务新举措，公安部交通管理局部署各地公安交管部门进一步细化服务措施，全面推进交管服务向农村延伸，更好满足农村群众便捷办事需求，更好服务乡村振兴战略实施。IT之家汇总具体措施如下：

一、推进业务向县级下放，方便群众就近办事。加快推进小型汽车登记和驾驶证考试业务下放至县级公安交管部门，减轻农村群众往返地市办事负担。进一步扩大县级业务范围，鼓励有条件的县级车管所办理货车登记业务，选择在部分具备条件的县级车管所试点办理大中型载客汽车登记业务，更加便利农村群众就近办事。

二、优化摩托车考试管理，便利群众考试领证。升级完善摩托车驾驶证科目一考试题库，针对农村群众和交通安全出行特点，增加场景类、图文类题目，提升驾考的实用性、针对性，并推出便利预约考试、下乡送考等措施，更加便利农村群众就近考试领证。

三、加强县级车管所建设，提供优质高效服务。推进县级车管所正规化规范化建设，完善县级服务大厅便民设施，改进优化办事环境，落实免填表、免复印等窗口服务举措，不断提升县级车管所服务质量。

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