五菱工业新一代移动储能充电车下线，发往台湾地区

IT之家 8 月 10 日消息，广西汽车集团宣布，8 月 9 日，五菱工业新一代移动储能充电车正式下线，将通过海运首发至台湾地区。

据介绍，这款国产移动储能充电车是五菱工业专用车事业部与柳州摩菱科技联合开发的新一代产品，具备 L4 级智能驾驶功能，可满足国标及欧标快充，满电状态下可满足 3-4 辆新能源汽车充电需求。

客户只需扫码下单，充电车便会自动驾驶至停车位进行充电作业，充电结束后，充电车根据系统派单或者归巢补电，实现了智能驾驶无人化操作的场景运营。

广西汽车集团表示，针对充电车整车窄体（轮距 810mm）、高个（高度 1969mm）、大重量（1.7 吨）、空间紧（长度 2280mm）的特殊身材，五菱工业专用车事业部攻克了窄体高承载线控底盘的悬挂系统、轻量化车身、短车桥等技术难题，成功开发了后置驱动电机短摆臂后悬挂总成，进行轻量化车身设计、优化整车总布置，并联合底盘事业部开发 810mm 轮距高承载性能、大速比后桥。

IT之家查询发现，广西汽车集团目前已经有 10 台移动储能充电车在国内多个区域的停车场、高速路服务区等进行试运营，此次新一代移动储能充电车下线，有望进一步拓宽其产品市场。

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