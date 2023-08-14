雷军：小米 4 月组建大模型团队，新版小爱同学今日起开启邀请测试

IT之家 8 月 14 日消息，在今日的小米雷军年度演讲上，小米宣布 2023 年研发投入预计超过 200 亿，5G 必要标准首次进入世界前 10。

雷军表示， 小米已经布局 12 个技术领域，99 个细分赛道，未来 5 年技术投入 1000 亿元人民币。在 AI 方面，小米从 2016 年 7 月起就开始布局，今年 4 月成立大模型团队，相关团队超过 3000 人。

他还透露，小米 AI 大模型最新一个 13 亿参数大模型已经成功在手机本地跑通，部分场景可以媲美 60 亿参数模型在云端运行结果。

现有IT之家网友发现，小爱同学现已开始升级 AI 大模型能力，今日起开启邀请测试。据雷军称，小爱同学现在月活用户已超 1.1 亿。

To 亲爱的米粉： 各位抢先的米粉有福了，只需要拿起手里的小米手机，就能得到行业领先的大模型对话体验。 AI2.0 时代，大模型加持的小爱同学实现全新升级。 如今的她，拥有一个更加强大的大脑，可以为你答疑解惑、激发灵感、创造艺术，还能扮演角色进行自然对话。结合大模型的对话特点升级了小爱的交互模型，同时让小爱同学原有的丰富能力与大模型的强大通识能力结合。 优秀的上下文理解能力，AI 终于可以一直聊下去了；全新沉浸式的对话形态，给你稳稳的安全感；超级问答让你的问题总不落空，生成式的结果总能给你惊喜；还能完成各种复杂任务。 期待大家对小爱同学大模型内测版的反馈和建议哦！请您将系统升级至 MIUI14，本次内测机型会分三批进行支持，具体情况如下： 第一批（8 月 14 日开始审核） Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 系列（含 13/13 Pro / 13 Ultra）

Xiaomi 12 系列（含 12/12 Pro / 12 Pro 天玑版 / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12X）

Redmi K60 系列（含 K60 / K60E / K60 Pro / K60 Ultra）

Redmi K50 系列（含 K50 / K50G / K50 Pro / K50 Ultra） 第二批（待后续通知） Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 11 系列（含 11/11 Pro / 11 Ultra）

Xiaomi Civi 系列（含 Civi / Civi 1S / Civi 2 / Civi 3）

Redmi K40 系列（含 K40 / K40S / K40 Pro / K40 Pro+/K40 游戏增强版）

Redmi Note 12 系列（含 12T Pro / 12 Pro / 12 Pro+/12 Pro 极速版 / 12 turbo / 12 5G）

Redmi Note 11 系列（含 11 5G / 11E / 11SE / 11 Pro / 11 Pro+/11E Pro / 11T Pro / 11T Pro+/11 Pro 5G / 11 Pro+ 5G） 第三批（待后续通知） Xiaomi 10 系列（含 10/10S / 10 Pro / 10 Ultra）

Redmi K30 系列（含 K30 Ultra / K30S Ultra / K30 Pro / K30 Pro 变焦版）

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 10 系列（含 10 5G / 10 Pro）

Redmi Note 9 系列（含 9 Pro / 9 5G / 9 4G） 第一批用户于 2023 年 8 月 14 日起陆续进行审核，第二批和第三批邀测时间将于后续公布，敬请关注「小米社区 App-内测中心」相关公告。 【注意事项】 1. 本次邀测版本非最终上线形态，目前体验细节和效果仍有很多问题，需要持续迭代打磨，我们将在邀测之后进行修复，完善体验，感谢您的理解与支持，小爱还在学习中，请大家多一些耐心哦～ 2. 如果您将小爱大模型用于非正常用途，会取消内测资格哦！

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