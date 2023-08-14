首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

小米 MIX Fold 3 手机单边厚度 5.26mm，折叠后 10.96mm

2023/8/14 21:02:56 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 8 月 14 日消息，小米发布会正在进行中，雷军公布了小米 MIX Fold 3 的厚度：单边薄至 5.26mm，折叠薄至 10.96mm。该机还采用超窄金属边框 + 四曲面玻璃后盖，共有星耀金、月影黑两种配色，丝绒玻璃、皮纹玻璃两种材质。12GB+256GB 售价 8999 元，16GB + 512GB 售价 9999 元，16GB +1TB 售价 10999 元。

抛开性能不谈，小米 MIX Fold 3 是目前第二轻薄的大屏折叠手机（第一是荣耀 Magic V2），IT之家附各家折叠屏厚度对比：

机型单边折叠
荣耀 Magic V2 4.7mm9.9mm
小米 MIX Fold 35.26mm10.96mm
华为 Mate X35.3mm11.08mm
vivo X Fold25.95mm13.2mm
OPPO Find N27.4mm14.6mm

小米 MIX Fold 3 配备 8.03 英寸 2K + 超清内屏和 6.56 英寸外屏，均采用全新 E6 OLED 发光材料，支持 1300nit 全局亮度，2600nit 峰值亮度。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米手机小米MIX Fold 3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用