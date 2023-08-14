小米 MIX Fold 3 手机单边厚度 5.26mm，折叠后 10.96mm

IT之家 8 月 14 日消息，小米发布会正在进行中，雷军公布了小米 MIX Fold 3 的厚度：单边薄至 5.26mm，折叠薄至 10.96mm。该机还采用超窄金属边框 + 四曲面玻璃后盖，共有星耀金、月影黑两种配色，丝绒玻璃、皮纹玻璃两种材质。12GB+256GB 售价 8999 元，16GB + 512GB 售价 9999 元，16GB +1TB 售价 10999 元。

抛开性能不谈，小米 MIX Fold 3 是目前第二轻薄的大屏折叠手机（第一是荣耀 Magic V2），IT之家附各家折叠屏厚度对比：

机型 单边 折叠 荣耀 Magic V2 4.7mm 9.9mm 小米 MIX Fold 3 5.26mm 10.96mm 华为 Mate X3 5.3mm 11.08mm vivo X Fold2 5.95mm 13.2mm OPPO Find N2 7.4mm 14.6mm

小米 MIX Fold 3 配备 8.03 英寸 2K + 超清内屏和 6.56 英寸外屏，均采用全新 E6 OLED 发光材料，支持 1300nit 全局亮度，2600nit 峰值亮度。

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