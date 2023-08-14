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英特尔宣布加入 PyTorch 基金会，共同助力 AI 发展

2023/8/14 21:32:44 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 14 日消息，英特尔日前在官网上发布新闻稿，宣布以 Premier 会员身份加入 PyTorch 基金会

英特尔表示，其五年来一直积极参与 PyTorch 开发，帮助优化 PyTorch 的 CPU 推理性能，并凭借此提升英特尔处理器上的 AI 性能。

▲ 图源 英特尔新闻稿

IT之家早前曾报道，在 PyTorch 2.0 中，英特尔对 TorchInductor CPU FP32 推理进行了优化，改进了 PyG 中 GNN 的推理和训练性能，并针对 x86 CPU 平台优化了 Int8 推理，利用 oneDNN Graph API 加快了 CPU 上的推理速度。

英特尔目前有四名 PyTorch 维护者，其中有三名活跃人员，一名退休人员，分别是 Mingfei Ma（深度学习与软件工程师）、Jiong Gong（首席工程师和编译器前端维护者）、Xiaobing Zhang（深度学习及软件工程师）、Jianhui Li（高级首席工程师，现为名誉工程师，因其过去在人工智能方面的贡献和专业知识而受到 PyTorch 社区的认可），他们负责维护 CPU 性能模块和编译器前端，目前已经为 PyTorch 上游合并了数百个 PR。

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关键词：英特尔PyTorch

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