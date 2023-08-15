蓝戟英特尔锐炫“亚运特别版显卡”发布

IT之家 8 月 15 日消息，在今日举行的杭州第 19 届亚运会官方图形处理器供应商发布会上，蓝戟发布了英特尔锐炫亚运特别版显卡。

官方表示，锐炫显卡作为图形处理器的新生力量，经过一年来的沉淀与进步，开拓了崭新视界。作为本次亚运会的官方指定图形处理器，英特尔推出英特尔锐炫亚运特别版显卡，由蓝戟科技打造，为亚运健儿加油助威，与玩家共同见证亚运电竞首金时刻。这款显卡将在蓝戟京东自营旗舰店等官方平台上架。

与此同时，英特尔携手无畏契约推出限量英特尔锐炫无畏契约定制亚运特别版显卡。

据 IT 之家前方编辑发回的消息，蓝戟今日发布的两款特别版显卡都是锐炫 A750 型号。

蓝戟英特尔锐炫 A750 Photon 8G OC 显卡参数如下：

A750 Photon 采用了 28 个 Xe 核心，最大频率 2400MHz，配备 8GB 16Gbps 256bit GDDR6 显存，PL1 功耗为 195W，采用双 8pin 电源接口，配备 3 个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.0 接口。

外观方面，这系列显卡采用了简约的设计风格。官方称，当一切繁复的修饰、造型都消失，取而代之的是经典的造型之矩形，让显卡回归了其“Box”的本质，给人纯粹的整体知觉感受。

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