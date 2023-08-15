英特尔专利曝光超线程技术继任者，更灵活调度、高效处理任务

IT之家 8 月 15 日消息，YouTube 频道 Moore’s Law Is Dead 在最新视频中，表示英特尔的超线程（Hyperthreading）技术即将迎来继任者。

MLID 表示超线程技术的继任者叫作“Rentable Unit” ，相比较传统同步多线程（SMT）技术，灵活性和可行性更高。

英特尔近日申请了一项新的技术专利，介绍了跨混合架构的并行调度方案，正式确认了“Rentable Unit” 方案。

这项新专利名为《METHODS AND APPARATUS TO SCHEDULE PARALLEL INSTRUCTIONS USING HYBRID CORES》，IT之家在此附上链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

英特尔在 Alder Lake（第 12 代）处理器上，采用了大小核（性能 + 效率）的混合架构设计，通过动态算法，将复杂的任务交由性能核心（P 核）处理，后台任务交由效率（E 核）处理。

P 核启用了 SMT，物理内核即使具有 2 个逻辑线程，1 次也仅能执行 1 条指令，无法并行工作。

英特尔为了克服并行性问题，引入了 E 核，而“Rentable Unit” 就是超线程技术的继任者。

IT之家简要梳理“Rentable Unit” 工作原理如下：

Rentable Unit 接收指令，并根据指令的复杂性、可用资源和 CPU 结构对其进行划分。

Rentable Unit 根据任务调度 P 核和 E 核，确保所有核心都处于活跃状态。

该原理就是确保没有核心处于闲置状态，如果 P 核处于闲置状态下，也可以处理 E 核的任务。

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