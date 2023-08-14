399 元起，小米手环 8 Pro 发布：1.74 英寸炫彩大屏、米兰尼斯等多样快拆腕带

IT之家 8 月 14 日消息，在今晚的雷军年度演讲活动上，小米正式推出了全新的小米手环 8 Pro，TPU 腕带版售价 399 元、真皮腕带版 499 元。

小米手环 8 Pro 采用了 1.74 英寸 AMOLED 炫彩大屏，升级 60Hz 刷新率以及 1670 万色，亮度可达 600nit，采用一体中框、极简设计，拥有亮银、亮黑双色可选，还有精致时尚快拆腕带，重约 22.5g，厚度仅 9.99mm。

据介绍，这款手环拥有独立 GNSS 五星定位，升级双通道监测模组，支持手表级精准定位，可实现 14 天续航（IT之家注：AOD 模式仅 6 天）。

小米手环 8 Pro 功能界面华丽升级，除了小组件功能升级外，它还可以更好地显示完整信息，包括天气、日程、日历等功能都已经焕然一新，可以展示更多信息。

其他方面，它还有多维健康管理系统，包括心率、血氧、压力、呼吸训练、科学睡眠、女性健康管理等，还有百款时尚表盘以及自定义组件，支持多功能 NFC 功能以及小爱语音助手。

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