亚马逊硬件设备负责人将于今年卸任

北京时间 8 月 15 日早间消息，据报道，亚马逊消费设备部门负责人大卫・林普（David Limp）将于今年晚些时候卸任。

截至目前，林普担任亚马逊公司设备与服务高级副总裁已超过 13 年。他领导的部门包括 Echo / Alexa 以及亚马逊的 Fire 平板电脑等产品。

此前有大量报道称，该公司在智能家居领域的巨额押注并没有如愿以偿迎来回报。截至去年 11 月份，该部门的营收损失达 50 亿美元。该部门也是大范围裁员的重灾区之一。由于首席执行官安迪・贾西（Andy Jassy）在较差的经济形势中采取了削减成本的措施，亚马逊总共裁减了约 2.7 万个职位。

贾西指出：“林普将在未来几个月内继续留任，我们将在未来几周内宣布他的继任者。我仍然对我们在设备和服务领域打造的产品和服务感到兴奋和乐观，我们还处于相对起步的阶段，我相信这些业务将为客户和公司带来更多好处。”

尽管如此，贾西和亚马逊坚持认为，公司将长期致力于消费类硬件，特别是 Echo 系列设备。上周，亚马逊透露，Alexa 负责人罗希特・普拉萨德（Rohit Prasad）将负责扩大此类产品的范围，以保持亚马逊在白热化的生成式人工智能和大型语言模型领域的竞争力。

林普在一篇博文中提到了自己离职的消息，并表示：“是时候离开了。”

他还补充说：“过去 30 多年来，我一直断断续续地从事着类似的工作（制造和运输消费电子产品）。我热爱这份工作，但我也希望通过不同的视角来展望未来。我现在还不确定未来是什么，但有一点是可以肯定的，那就是未来不会在消费电子领域。我还会再工作几个月，我们的秋季产品还有很多事情要做。因此，我在接下来的一段时间里继续提供测试报告。”

在加入亚马逊之前，林普曾在苹果和 Palm 公司工作。

贾西说道：“在林普的领导下，亚马逊已成为全球领先的创新者之一，致力于打造客户喜爱的设备和基础服务，从 Kindle 阅读器到 Fire TV，再到 Alexa 和 Echo，在过去的 15 年里，我们一直在发明并不断改进设备体验，帮助我们的客户每天过上更好的生活。”

亚马逊将于 9 月 20 日在其第二总部办公地点弗吉尼亚州阿灵顿举行的一次活动上公布其硬件设备的最新阵容。

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