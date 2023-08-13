亚马逊追踪员工刷卡记录，要求每周到办公室三天

IT之家 8 月 13 日消息，亚马逊近日向一些美国的室员工发送了电子邮件，警告他们公司正在密切关注他们的办公室出勤情况，要求他们遵守返岗政策。这一举动显示了亚马逊对执行规定的决心，尽管该政策遭到了员工的反对，该政策要求员工每周至少到办公室工作三天。

IT之家注意到，在社交媒体上流传的电子邮件截图显示，亚马逊告诉一些员工，他们“目前没有达到公司的期望，即每周至少与同事在办公室见面三天，尽管你所在的大楼已经准备就绪。”“我们希望你现在开始每周到办公室来三天或更多，”电子邮件还补充说，自从五月份政策实施以来，许多亚马逊员工已经遵守了，“你可以感受到亚马逊人和跨团队之间的能量和协作的激增。”

在 Blind 这个员工可以匿名谈论雇主的社交平台上，一项关于这封电子邮件的民意调查收到了数千条回复，称亚马逊的消息是“胡说八道（BS）”。一些自称是亚马逊员工的用户在平台上表达了对电子邮件的愤怒，而另一些则支持公司的行动。不过，还有一些亚马逊员工声称，尽管他们遵守了政策，但仍然收到了这封通知；而有些人则说，尽管他们从未去过办公室，但却没有收到公司的电子邮件。

在 CNN 要求置评时，亚马逊表示，“这封电子邮件是发送给以下员工的：在过去八周中有五周或更多时间每周刷卡进入办公楼少于三天，在过去四周中有三周或更多时间每周刷卡进入办公楼少于三天，并且他们所在的大楼已经准备就绪八周或更长时间。”后续电子邮件承认有些人可能因为错误而收到了通知，并敦促这些人联系他们的经理纠正错误。

五月份亚马逊公司有超过 1000 名企业员工为抗议这一政策而举行罢工，罢工组织者称该公司的做法是“死板、一刀切”的强制性规定。

在疫情爆发之初，科技巨头在采用远程工作政策方面走在了前列。现在，许多公司则朝着相反的方向发展。六月份，谷歌宣布计划更严格地执行其每周三天的混合工作制度。同样在六月份，Meta 也要求其办公室员工从九月份开始采用每周三天的面对面工作制度，尽管在 2020 年，Meta 首席执行官马克・扎克伯格曾预测到 2025 年，该公司一半的员工可能会远程工作。本周，Zoom 这家在疫情期间与远程工作划上等号的视频会议软件公司，也宣布了一项返岗政策，要求靠近办公室的员工“每周到办公室两天”。

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