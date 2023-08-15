Meta 旗下 Threads 日活用户数快速滑坡：一个月打二折

IT之家 8 月 15 日消息，Meta 公司此前推出的新社交媒体应用 Threads，在上线后的几周内迅速走红，但随后却遭遇了用户流失和参与度下降的困境。与此同时，Meta 公司的创始人扎克伯格和 X（Twitter）的老板马斯克之间的口水战也没有停止。

据数字情报平台 Similarweb 的数据显示，Threads 应用的日活跃用户数从 7 月初的 230 万下降到 8 月 7 日的 57.6 万，跌幅达到 79%。IT之家注意到，不仅如此，一些美国大公司，如快餐连锁店 Wendy's、服装店 Anthropologie 和化妆品品牌 Rare Beauty，也都减少了在 Threads 上发布的贴子数量。

Threads 应用于 7 月 5 日正式上线，当天就吸引了 500 万用户注册，不到一周就有至少 1 亿人下载了这款应用，使其成为下载速度最快的应用。但是，似乎人们初始的兴奋已经逐渐消退。据 Sametimeweb 的数据，在最繁忙的一天，Threads 应用的用户数还不到 Twitter 一半，后者平均每天有超过 1 亿活跃用户。

Threads 应用旨在利用 Twitter 自从被马斯克收购后出现的混乱局面，取代 Twitter 成为最受欢迎的基于文本的社交媒体平台。自从 2022 年 10 月接管 Twitter 后，马斯克裁掉了该公司大部分员工，并推行了一系列引发争议的政策变化，导致广告收入下降。长期使用 Twitter 的用户也抱怨该平台经常出现故障，并且充斥着仇恨和恶毒的言论。

与此同时，扎克伯格和马斯克之间也公开争吵，并且甚至考虑过在今年夏天进行一场笼中格斗。周日，扎克伯格在自己的 Threads 账号上说是时候放弃这个想法了，因为马斯克并不是认真的。

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