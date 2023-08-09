为挽回广告商，马斯克的 X 平台推出“敏感度设置”功能

IT之家 8 月 9 日消息，为了挽回广告商的信心，马斯克的 X 社交媒体平台推出了新的“敏感度设置”功能，让广告商可以选择他们的广告出现在哪些类型的内容附近。

X 也就是此前的 Twitter，在 2022 年被亿万富翁埃隆・马斯克收购后改名。自从马斯克接手后，X 公司的广告收入下降了 50%，因为很多品牌担心他们的广告会和仇恨言论等不良内容联系在一起。此外，有监督组织也曾多次发现，一些大品牌的广告被放在了新纳粹账号、否认大屠杀者和其他之前被封禁的用户的内容旁边。

X 表示，借助新工具，其将“根据品牌在即将开展的活动中的敏感度阈值，使用机器学习来减少不同级别内容的邻接。”

目前，广告商可以选择“保守”和“标准”两种敏感度设置。“保守”设置会排除那些涉及“有针对性的仇恨言论、性内容、过分血腥、脏话、淫秽、垃圾邮件和毒品”的内容。“标准”设置会避开同样的主题，但允许垃圾邮件和毒品相关的内容。X 公司还计划推出一个“宽松”的设置，供那些想要“广告覆盖范围最大化”的广告商使用，这种设置对内容的限制最少。

IT之家注意到，这并不是 X 公司第一次推出保护品牌安全的工具，该公司之前也曾添加过一些基于关键词的“邻近性控制”，也是为了限制广告商接触到有问题的内容。但这些改变似乎对 X 公司的广告业务没有什么影响，虽然该公司一再声称他们已经成功地限制了仇恨言论在其平台上的传播，但研究人员却有不同的说法。上个月，《彭博社》报道了反数字仇恨中心（CCDH）的研究结果，显示自从马斯克接管 X 公司后，仇恨言论在该平台上激增，无论是从数量还是从参与度来看。X 公司对此表示不认同，并且现在正在起诉 CCDH，称该组织“非法”地抓取了数据。

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