马斯克：X 品牌价值将达到收购推特时的 10 倍价格

IT之家 8 月 7 日消息，马斯克周日在 X 平台上回应用户，宣称“X 的品牌价值将达到他收购推特价格的至少 10 倍，即 4400 亿美元以上（IT之家注：约 31644.36 亿元人民币）”。

据悉，马斯克关注的账号“Teslaconomics”分享了一张表格，列出了自去年 10 月马斯克收购推特以来，该平台发生的变化，Teslaconomics 同时表示：“X 在 9 个月内完成了清单里这些内容，现在想象一下他们将在未来 10 年内将带来什么”。

▲ 图源 Teslaconomics 发布的贴文

▲ 图源 Teslaconomics 发布的贴文

一位名为 Joe Hansen 的用户在“Teslaconomics”贴文下留言，表示““我早就说过了，历史将证明，马斯克买到推特 / X 很便宜！”

▲ 图源 Joe Hansen 发布的贴文

而马斯克则对此回应称：“不是超级便宜，但 10 倍于原来的价格仍然是可能的”。

外媒 Futurism 则表示，马斯克此前表示：“X 将成为地球上最具价值的品牌”，而当下 X 平台如果要实现这一目标，即使 X 的品牌价值达到现有的 10 倍，显然还是不够。

根据 BrandZ 最近公布的 2023 全球最具价值品牌榜，前四大品牌的价值都超过 4400 亿美元，位居榜首的是苹果，品牌价值达 8804 亿美元（约 63317.49 亿元人民币）、谷歌品牌价值 5776 亿美元（约 41540.41 亿元人民币），微软品牌价值 5019 亿美元（约 36096.15 亿元人民币）。

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