小米 MIX Fold 3 折叠屏手机正式发布：搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版 + 潜望长焦镜头，8999 元起

IT之家 8 月 14 日闪讯速报，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机正式发布，维持了上一代的 8999 元起售价。

12+256GB 售价 8999 元

16+512GB 售价 9999 元

16GB+1TB 售价 10999 元

该机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 领先版 SSoC，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，配备 1850mm² 超薄不锈钢 VC 均热板 + 高密度石墨，散热总面积 10943mm²。

此外，小米 MIX Fold 3 采用了 4800mAh 容量的小米澎湃电池，支持 67W 有线快充以及 50W 无线充电。雷军称该机合上体验媲美 iPhone，展开要做最好的折叠屏。

显示方面，该机采用了 8.03 英寸 2160×1916 内屏，基于三星 Eco² OLED Plus 面板、E6 发光材料，局部峰值亮度 2600nit，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率，还通过了杜比视界、HDR 10+ 认证，还有前后双光感，UTG 保护玻璃等卖点。

此外，该机采用了 6.56 英寸 2520×1080 分辨率 120Hz 刷新率居中挖孔 OLED 外屏（屏幕比例 21:9），同样是三星 E6 发光材料，局部峰值亮度 2600nit，同样杜比视界、HDR 10+ 认证，前后双光感，康宁 Victus 2 保护玻璃。

值得一提的是，该机采用小米自研龙骨转轴，转轴零件数量 198 个，比上一代水滴转轴节约 17% 空间，折叠态转轴折叠厚度 7.7mm；1800MPa 超级钢支撑结构，碳陶钢旋转结构，支持 45°-135° 自由悬停，通过莱茵 TÜV 50 万次折叠无忧认证。

影像方面，该机外屏采用大多数前置 20MP（OV20B）传感器，内屏前置 20MP（OV20B），后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.56"，记忆合金 OIS，1G+6P）+ 12MP 超广角（OV13B10，120°）+ 10MP 人像长焦（三星 S5K3K1，OIS）+ 10MP 潜望长焦（三星 S5K3K1，OIS），而且还通过了徕卡 Summicron 认证，第二代徕卡色彩科学，徕卡经典、徕卡生动双画质风格，新增 4 款徕卡滤镜，支持自定义摄影风格。

该机采用了 4800mAh 澎湃双硅碳负极电池，支持 67W 快充，折叠态 43 分钟充到 100%、展开态 40 分钟充到 100%，50W 无线充电可以在 55 分钟内充到 100%，两颗澎湃 G1 电源管理芯片以及澎湃 P2 快充芯片。

其他方面：该机提供了月影黑、星耀金 2 款配色以及独特的龙鳞纤维版，普通版展开厚 5.26mm，折叠厚 10.96mm，重 259g；龙鳞纤维版展开厚 5.26mm，折叠厚 10.86mm，重 255g。

该机还配备了双 1115 扬声器、三麦克风、X 轴线性马达，支持杜比全景声、Hi-Res 双认证、USB 3.2 Gen 1，搭载适配大屏的 MIUI FOLD 系统。

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