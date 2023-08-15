微软：必应聊天比 GPT-4 更好

IT之家 8 月 15 日消息，微软必应的首席执行官米哈伊尔・帕拉欣（Mikhail Parakhin）在推特上表示，必应聊天（Bing Chat）的表现优于单纯的 GPT-4，但这需要付出更高的成本。

帕拉欣在回复一位认为必应聊天比 OpenAI 的 GPT-4 更好的网友时说：“根据我们的测量，它确实表现得更好。”值得注意的是，必应聊天是基于 OpenAI 提供的 GPT-4，但帕拉欣称，必应使用了检索增强推理（retrieval-augmented inference）。

该网友想知道必应聊天是否对外提供 API，对此帕拉欣表示：“是的，我们有这样的服务，但非常昂贵，因为其需要多次模型调用和搜索调用，所以到目前为止只被少数公司使用。”

必应聊天使用了 OpenAI 开发的 GPT-4 模型，这是一个基于深度学习的自然语言生成系统，可以根据用户输入生成流畅和连贯的文本。但是，仅仅依靠 GPT-4 并不能满足用户对准确和相关信息的需求，因此必应聊天还结合了检索增强推理技术，即在生成文本之前从网络上检索相关信息，并将其融合到生成过程中，这样可以提高生成文本的质量和可信度。

然而，检索增强推理技术也有其缺点。首先，它需要更多的计算资源和时间来执行检索和生成任务，这会增加成本和延迟。其次，如果没有适当的过滤和验证机制，可能会引入一些不准确或不相关的信息。第三，如果没有适当的授权和保护机制，可能会侵犯一些版权或隐私问题。

IT之家注意到，近期有不少网友反映必应聊天的回答质量有所下降，对此微软表示该公司正在积极监测用户反馈，并计划在不久的将来做出改变以解决这些问题。

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